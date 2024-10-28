İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yurt dışı temsilcileriyle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda Dervişoğlu, partisinin yurt dışı temsilcileriyle görüştü.
Çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da yer aldı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Yurt Dışı Temsilcileriyle Toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?