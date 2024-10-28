İYİ Parti Yurt Dışı Temsilcileriyle Toplandı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yurt dışı temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda Dervişoğlu, partisinin yurt dışı temsilcileriyle görüştü.

Çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da yer aldı.