İYİ Partili Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü - Son Dakika
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İYİ Partili Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü

21.07.2023 14:19

28 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde ekonominin başına getirileceği ileri sürülen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, bomba bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin yankıları sürerken, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde ekonominin başına getirileceği iddia edilen Bilge Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı olan Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR VE ÖZELEŞTİRİ BORCUMU VAR"

Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı'nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız. Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.

İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

"ELEŞTİRDİĞİ KİŞİYE DÖNÜŞEN BİR İSİM ÜLKE KADERİNİ BELİRLEMEMELİYDİ"

Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.

"YOLA ÇIKTIKLARININ ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEK SİYASİ ETİĞE SIĞMAZ"

Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.

"BİR AVUÇ TOPRAK ALIP YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

?özmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır. Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. BİZ BURADAYIZ!"

YORUMLAR (4)
  • Mustafa Dağdaş: Al birini vur ötekine siz kendiniz inanmamışsınızki millet ne yapsın Cevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: akşener farklı mı Cevap Yaz 40 11 Yayından Kaldır
  • Sevto: Bunları bırakın zamları durdurun birlik olun 3 kuruş faydaniz olsun Cevap Yaz 33 18 Yayından Kaldır
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