İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sığınmacılara yapılan yardım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yoksulluğa sürüklemiştir" - Son Dakika
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İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sığınmacılara yapılan yardım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yoksulluğa sürüklemiştir"

18.10.2022 16:04
İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sığınmacılara yapılan yardım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yoksulluğa sürüklemiştir"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sığınmacılara yapılan yardımın, Türk vatandaşlarını yoksulluğa sürüklediğini söyledi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sığınmacılara yapılan yardımın, Türk vatandaşlarını yoksulluğa sürüklediğini söyledi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yoksulluğun, yaşam için gerekli ihtiyaçların önemli bir kısmının ya da tamamının karşılanamaması olarak tarif edildiğini söyledi.

Dünyada yaşanan yoksulluğun Türkiye'deki yoksulluk için mazeret teşkil etmemesi gerektiğini belirten Kabukcuoğlu, "Ülkemizde yoksulluktan en çok etkilenen yaş grubunu, okulda veya istihdamda olmayan gençler oluşturuyor. Bu grupta yer alan gençler tüm gençlerin yüzde 30'unu kapsıyor. Ülkemiz insanının maddi sıkıntıları bu kadar ortadayken sığınmacılara yapılan 70-80 milyar dolar civarındaki yardımı hükümet, kendi vatandaşının boğazından keserek yapmaktadır. Sığınmacılara yapılan bu yardım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yoksulluğa sürüklemiştir." dedi.

Türkiye'deki yüksek enflasyonun fakirliği genişlettiğini savunan Kabukcuoğlu, "AK Parti hükümeti oy avcılığını bir kenara bırakarak vatandaşımızın refahını artırmak için yoksullukla topyekun mücadele etmelidir. İYİ Parti fırsat eşitliği sağlayıp yoksulluk döngülerini kırmayı taahhüt etmektedir. Bu konuda mücadele programımız hazırdır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'Sığınmacılara yapılan yardım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yoksulluğa sürüklemiştir' - Son Dakika

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