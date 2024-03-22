İYİ Partili Öztürk, CHP\'lilere tepki gösterdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Çal Belediye Başkan Aayı olan Mehmet Öztürk, sosyal medyada kendisini etiketleyen CHP'lilere "Millet İttifakını geçen seçim desteklemeyen CHP adayına asla oy vermem" diye seslendi.
2019'da Millet İttifakı'nın Çal adayı olan ve seçimi Cumhur İttifakı Adayı MHP'li Fethi Akcan'a kaybeden Mehmet Öztürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde İYİ Parti'nin Çal adayı olarak ilan edildi. Öztürk, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz ay adaylıktan çekildi.
Çal'da devam eden seçim çalışmaları kapsamında, bir CHP'li sosyal medya hesabında CHP Çal Belediye Başkan Adayıyla ilgili paylaşım yaparak, İYİ Partili Mehmet Öztürk'ü de etiketledi.
Sanki CHP'nin adayına destek veriyormuş gibi algılanan paylaşıma tepki gösteren İYİ Partili Öztürk, yaptığı yorumda; "Beni etiketlemişsiniz güzel. Her şeyden önce ben İYİ Partiliyim. CHP Adayı, 2019 Yerel Seçimlerinde Millet İttifakını mı destekledi yoksa şu an rakibi olan Fethi Akcan'ımı desteklemiş önce bunu sorgulayın. CHP Adayı, 2019'da Millet İttifakı'nı desteklemiş olsaydı; ben de şu anda kayıtsız şartsız CHP'yi ve kendisini desteklerdim. Bana oy veren CHP'lilerin hatırına ben de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim" ifadelerini kullandı.
Paylaşımı yapan CHP'li Himmet Yıldız, İYİ Partili Öztürk'ün yorumunun altında cevap olarak, "Biz CHP olarak seni destekledik, senin de CHP Adayı için değil, bizim için yanımızda durman gerekiyor. Bizi yarı yolda bırakmayın" ifadelerini yazdı.
Mehmet Öztürk ise bunun üzerine, "Ben, sizlere ve CHP'ye borcumu 14 ve 28 Mayıs'ta ödedim. 31 Mart'ta büyükşehir seçimlerinde CHP'ye oy vereceğimi belirtti. Ameliyat oldum, Ahmet Hakan geçmiş olsun bile demedi. Millet İttifakını geçen seçim desteklemeyen CHP adayına asla oy vermem" cevabını verdi. - DENİZLİ
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