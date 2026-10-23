İYİ Partili Taşcı, Ağırel'in tutuklanmasını Anayasa'nın 28. maddesine aykırı saydı - Son Dakika
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İYİ Partili Taşcı, Ağırel'in tutuklanmasını Anayasa'nın 28. maddesine aykırı saydı

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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Murat Ağırel'in İstanbul'daki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasını Meclis'teki basın toplantısında eleştirdi. Taşcı, tutuklamanın özgürlüğü kısıtladığını, Anayasa'nın 28. ve 19. maddelerini ihlal ettiğini savundu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Basın hürdür, sansür edilemez, ihlali de suçtur." dedi.

Taşcı, Meclis'teki basın toplantısında, Murat Ağırel'in İstanbul'daki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştirdi.

Tutuklama kararının "özgürlüğün kısıtlanması" olduğunu savunan Taşcı, "Türkiye'de de dünyada da tarihte ilk defa tutukluyu tutukladılar. Murat Ağırel katmerli tutuklu oldu." diye konuştu.

Gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösteren Taşcı, "Öfkeliyim, mesleği gazetecilik olan bir milletvekili olarak çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

İYİ Parti olarak basın özgürlüğünü önemsediklerini belirten Taşcı, "Haksız ve hukuksuz her tutuklama hak ihlalidir. Hem bireysel hak ihlalidir hem de toplumun haber alma hakkının ihlalidir. Anayasa'nın 28. maddesinin ihlalidir. Basın hürdür, sansür edilemez, ihlali de suçtur. Anayasa'nın 19. maddesinin ihlalidir. Hiç kimse hukuki dayanaktan yoksun şekilde özgürlüğünden alıkonulamaz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA
MilletvekiliMurat AğırelİYİ PartiİstanbulTekirdağPolitikaGüncelSon Dakika

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