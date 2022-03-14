İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok - Son Dakika
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İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

14.03.2022 16:43
İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" dedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ile MHP'nin ortak imzası ile Meclis'e sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AK Parti'nin TBMM'deki gücünü kaybettiğini belirterek, "2019'da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir" dedi.

Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye'de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, "Ama seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişiklik neticesinde yine akıbet aynı olacaktır. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur." diye konuştu.'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Tatlıoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, Türkiye'nin diplomatik çabalarına vurgu yaptı. Tatlıoğlu,  "Diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Sorunun uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde çözülmesini arzu etmekteyiz. Bu kapsamda Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygıya çağırıyor ve Rusya'yı işgal ettiği topraklardan bir an önce çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye her aklı başında ülke gibi bölgesindeki kavgaları kovmak ve istikrarı sağlamak için her türlü gayreti göstermelidir" ifadesini kullandı.


İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok
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İsmail Tatlıoğlu, Seçim Kanunu, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok - Son Dakika


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