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İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi

09.01.2022 16:38
İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çarşamba ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çarşamba ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Eğrikum ve Gökçeçakmak mahallelerini ziyaret eden Usta, bir araya geldiği vatandaşları dinledi.

Usta, yaptığı konuşmada, ekonomiye ve üretime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kurdaki artışın gübre fiyatlarına da yansıdığına işaret eden Usta, "Biz Meclis Genel Kurulu ve Plan Bütçe Komisyonunda ısrarla şunu söyledik, gübre bu kadar arttığı için millet gübre atamayacak ve bu da verim kaybına neden olacak. Millete verilen gübre desteğini artırarak milletin gübre atmasını sağlamak lazım. Türkiye para kazanamadığı için buğday üretmekten bile vazgeçti ve bu sene un yapmak için değil sadece tüketim için yurt dışından 6 milyon ton buğday ithal ettik." dedi.

Dünyada tüketilen fındığın yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her sene 550-600 bin ton fındık üretilir. Yani dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 70'ini biz karşılıyoruz. Ancak bunun 450 bin ton kadarını yurt dışına ithal ederken kalan kısmını yurt içinde biz tüketiyoruz. Fındık üretiminde dünyanın bir numarası olacaksınız ancak malın fiyatının tespitinde hiçbir söz hakkınız olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilmesi fikrini sunmamıza ve üreticinin yararına olacağını söylememize rağmen bu da gerçekleştirilmedi. Biz fındığı ham madde olarak yurt dışına 3-5 dolara satıyoruz. Avrupalı aynı fındığı çikolatanın içine koyup 30-40 dolara bize geri satıyor. Bizim fındığı daha fazla işleyebileceğimiz tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Hem fındığımız değerlensin hem de ülkemize katma değer olsun."

Usta'ya ziyaretlerinde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve partililer eşlik etti.

İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi
İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi

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Milletvekili, Erhan Usta, İYİ Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Usta, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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