Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi - Son Dakika
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Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi

10.08.2022 10:13

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşmesinin ardından kararını verdi. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Çelebi, "Bağımsız olarak devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu.

''SİLİVRİ'DE NEREDEYSEM HALA ORADAYIM''

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" dedi.

11 PARTİ İLE GÖRÜŞÜP KARARINI VERDİ

Çelebi, bu açıklamasının ardından dün de bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koydu. 11 partinin kendisiyle görüştüğünü belirten Çelebi, bağımsız milletvekili olarak kalacağını söyledi. Çelebi, kararını Twitter'dan duyurdu.

İşte Çelebi'nin o paylaşımı;

Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi
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SON DAKİKA: Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi - Son Dakika
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