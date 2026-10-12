İzmir Başkanı Tugay, Özgür Özel’in sözlerine 'Kem söz sahibine aittir' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Başkanı Tugay, Özgür Özel’in sözlerine 'Kem söz sahibine aittir' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Başkanı Tugay, Özgür Özel’in sözlerine \'Kem söz sahibine aittir\' dedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye transferi sonrası Tarihi Şato Binası’nda düzenlenen zirvenin ardından Özgür Özel’in 'sütü bozuk' sözlerine yanıt verdi. Polemiğe girmekten kaçınan Tugay, 'Kem söz sahibine aittir' değerlendirmesini yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye transferi sonrası Şato'da düzenlenen kritik zirvenin ardından Özgür Özel'in sert açıklamalarına yanıt verdi. Polemiğe girmekten kaçındığını belirten Tugay, eski genel başkanının ifadeleri için "Kem söz sahibine aittir" değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından bugün Tarihi Şato Binasında üst düzey bir zirve gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirveye AK Parti ve yerel yönetim kademelerinden geniş bir katılım sağlandı. Zirvede; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Bilici ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen yer aldı.

Özgür Özel'in sözlerine üç cümlelik yanıt

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden ayrılışı sonrası kullandığı "sütü bozuk" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Tugay, polemiğe girmekten kaçınarak şu değerlendirmede bulundu: "Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kem söz sahibine aittir."

Zirvede İzmir kent gündemi ve yerel yönetim hizmetlerinin yeni dönemdeki yol haritasının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
İzmir Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimCemil TugayÖzgür ÖzelAK PartiPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:55
Bu görüntüler 2. Lig’den İzleyenlerden aynı yorum geldi
Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:01:25. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Başkanı Tugay, Özgür Özel’in sözlerine 'Kem söz sahibine aittir' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei