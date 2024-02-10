İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ankara'da açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ankara'da açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ankara\'da açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerinin ardından İzmir ve yerel seçimlerle ilgili endişelerini ve önerilerini ilettiğini açıkladı. Soyer, gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma teklifi için talebi olmadığını belirtti.

10.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:34
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Soyer, "İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız teklifi için böyle bir talebim olmadığını dile getirdim" dedi.

Yerel seçimler için İzmir'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti üzerine Ankara'ya gitti. Soyer, CHP Genel Merkezindeki görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"İzmir'in aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye devam edeceğim"

Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi; ancak şuan böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ankara'da açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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