İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte saat 08.00'de Seferihisar Ulamış Ortaokulu'ndaki 1142 numaralı sandıkta oy kullandı. Oyunu verdikten sonra değerlendirme yapan Soyer, "Muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, belediyeye başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum şimdiden. Tüm vatandaşlarımıza, sakin, huzurlu, keyifli bir seçim günü diliyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçim için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Başkan Soyer eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte saat 08.00'de Seferihisar Ulamış Ortaokulu'ndaki 1142 numaralı sandıkta oy kullandı. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tunç Soyer oyunu verdikten sonra yaptığı değerlendirmede, "Bugün yine demokrasi, demokrasinin gereklerinden birini yerine getirme günü. Muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, belediyeye başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum şimdiden. Tüm vatandaşlarımıza, sakin, huzurlu, keyifli bir seçim günü diliyorum' dedi. - İZMİR
Son Dakika › Politika › İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Sandık Başında - Son Dakika
Niğde'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 28 seçmen, seyyar sandık uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı. Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen 1 seyyar sandıkta evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıkta oyunu kullanan Kabadayı ve Demet seçimlerin hayırlı olmasını dilerken oy kullanma haklarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 28 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 1 ekip gün boyunca seçmenlerin oy kullanması için evleri ziyaret edecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkan bir ülke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oylarını kullandı. Vali Aktaş, seçimlerin il için hayırlı olması temennisinde bulundu ve vatandaşların huzur içinde oy kullanmaları için tedbirlerin alındığını belirtti.
Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, evlerinden ve hastaneden alınarak oy kullanacakları okullara taşınıyor.
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.
Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı. Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da oyunu kullanırken öldürülen MHP'li genç hakkında konuştu ve farklı tercihlerin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı ve vatandaşın iradesine saygı duyacaklarını belirtti.
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