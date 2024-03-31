İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Sandık Başında

Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte saat 08.00'de Seferihisar Ulamış Ortaokulu'ndaki 1142 numaralı sandıkta oy kullandı. Oyunu verdikten sonra değerlendirme yapan Soyer, "Muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, belediyeye başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum şimdiden. Tüm vatandaşlarımıza, sakin, huzurlu, keyifli bir seçim günü diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçim için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Başkan Soyer eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte saat 08.00'de Seferihisar Ulamış Ortaokulu'ndaki 1142 numaralı sandıkta oy kullandı. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tunç Soyer oyunu verdikten sonra yaptığı değerlendirmede, "Bugün yine demokrasi, demokrasinin gereklerinden birini yerine getirme günü. Muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, belediyeye başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum şimdiden. Tüm vatandaşlarımıza, sakin, huzurlu, keyifli bir seçim günü diliyorum' dedi. - İZMİR