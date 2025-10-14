İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada ara karar! Soyer'in tutukluluğu devam edecek - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada ara karar! Soyer'in tutukluluğu devam edecek

14.10.2025 01:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yargılandığı "Kooperatif Davası"nda çıkan ara kararda, Aslanoğlu'nun adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine, Soyer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan kapsamlı soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TUNÇ SOYER TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 139 şüpheli yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüpheliler ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.

2. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Aralarında Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanıklı davada 2. duruşma bugün görüldü. Duruşma, ifadesi alınmayan sanıkların ifadeleriyle başladı. Mahkemede söz alan Soyer, Aslanoğlu ve Kaya, savunmalarını mütalaanın sunulmasının ardından yapacaklarını beyan etti. Verilen 1 saatlik aranın ardından duruşma, mağdur beyanlarının alınmasıyla sürdü.

SOYER'İN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Duruşmada mahkeme ara kararını verdi. Mahkeme, Aslanoğlu'nun adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine, Soyer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA

