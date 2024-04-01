İzmir\'de CHP, 5. dönemdir seçim galibiyeti yaşıyor

İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), büyükşehirde üst üste 5 dönemdir seçim galibiyeti yaşıyor.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından kesinleşmeyen sonuçlara göre, İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay 1 milyon 291 bin 814 oy ile birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise 977 bin 895 oy ile ikinci sırada yer aldı.
Ahmet Piriştina ile başladı Cemil Tugay ile sürüyor
Son 5 yerel seçimde liderliği sürdüren CHP'de ilk olarak; 1999 yılında DSP'den büyükşehir belediye başkanı olan Ahmet Piriştina, 2003 yılında partisinden ayrılarak CHP'nin adayı olarak seçildi. 1 sene CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Piriştina, 2004 yılında vefat etti. Ardından 2004 - 2009 yılları arasında CHP'de Aziz Kocaoğlu dönemi başladı. 2004 - 2009, 2009 - 2014, 2014 - 2019 yılları olmak üzere toplam 3 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Kocaoğlu, yerini 2019 yılında Mustafa Tunç Soyer'e bıraktı. Soyer, 2019-2024 yılları arasında ise yeni büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı. Yapılan son seçimlerde ise Cemil Tugay'ın sandıktan birinci çıkmasıyla CHP, İzmir'de 5'inci dönemine girmiş oldu. - İZMİR
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Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde, oy sayımı esnasında iki rakip muhtar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar arasında muhtar Fatih Akgül'ün ailesinden 7 kişi de bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2. dönemde seçimleri kazanan Çiğdem Özkan'a destek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Özkan, mahalle halkının sevgisini kazanarak 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalarla tekrar muhtar seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanlarının belirlendiği bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7'si farklı partilerin adayları oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranıyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı, 7 ilçeyi kaybetti.
Giresun'da İl Genel Meclisi seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre üye dağılımında sonuçlar netleşmeye başladı. AK Parti İl Genel Meclisi'nde çoğunluğu korurken, CHP ve MHP'nin ise üye sayısı arttı. İyi Parti ile Yeniden Refah Partisi ise ilk defa 1'er üye kazandı.
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