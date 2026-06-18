İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın ardından peş peşe istifalar - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın ardından peş peşe istifalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'ın ardından peş peşe istifalar
18.06.2026 23:07  Güncelleme: 23:11
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasının ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da partilerinden ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından, belediye yönetiminden peş peşe istifalar geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, partisinden ayrıldığını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın ardından peş peşe istifalar - Son Dakika

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