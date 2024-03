İzmir\'de CHP\'li Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

Politika

İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Hak Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Tugay, "Sevgili İzmirliler siz kazandınız, İzmir kazandı. İnanın bana kaybeden hiç kimse yok. Hepimiz kazandık. Bu milleti seven insanlar kazandı. Bugünden itibaren 5 yıl boyunca hep beraberiz. Kutlu olsun. Yaklaşık 2 aydır aranızdayım. İzmir'in her sokağında, her kapısında olmaya çalıştık. O çocukları, o gençleri unutmadık. Emeklileri, emekçileri unutmadık. Bugün İzmir için yeni bir gün. Yarından itibaren sokakta olacağız. Sorun nerdeyse onu çözmek için orada olacağız. Türkiye'nin her yerinde CHP birinci partiydi. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. Artık Türkiye'nin 1'inci partisi CHP'dir" dedi.

"Siz büyüksünüz ve biz sizin hizmetkarınızız"

"Biz cumhuriyetçiyiz, biz savaşçıyız" diyerekten sözlerini sürdüren Tugay, "Bu meydanlarda her zaman dimdik durduk ve bundan sonrada durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi yeni kadrolarıyla, genel başkanıyla Türkiye'nin umudu oldu. Biz biliyoruz bugün bir başlangıç. Bundan sonra çalışacağız. Eskisinden çok daha fazla çalışacağız. Daha az uyuyacağız, daha çok yorulacağız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz gereğini yerine getireceğiz. Bu millete borcumuz var. Biz o borcu namus borcu olarak alıyoruz. Ödemek için yaşamımızın son gününe kadar çalışacağız. Yaşasın İzmir, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bize güvendiğiniz için, bizi tekrar bu göreve getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum sizlere, bir gram leke sürdürmeden önümüzdeki beş yıl; bu şehrin taşı olacağım, toprağı olacağım ve arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Siz büyüksünüz ve biz sizin hizmetkarınızız. Bunu unutmayın. Önümüzdeki beş yıl beni öyle göreceksiniz" ifadelerini kullandı. - İZMİR