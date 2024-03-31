İzmir\'de CHP\'li Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay oldu. Alsancak Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Tugay, "Bugün İzmir için yeni bir gün. Yarından itibaren sokakta olacağız. Sorun nerdeyse onu çözmek için orada olacağız" dedi.
İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Hak Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Tugay, "Sevgili İzmirliler siz kazandınız, İzmir kazandı. İnanın bana kaybeden hiç kimse yok. Hepimiz kazandık. Bu milleti seven insanlar kazandı. Bugünden itibaren 5 yıl boyunca hep beraberiz. Kutlu olsun. Yaklaşık 2 aydır aranızdayım. İzmir'in her sokağında, her kapısında olmaya çalıştık. O çocukları, o gençleri unutmadık. Emeklileri, emekçileri unutmadık. Bugün İzmir için yeni bir gün. Yarından itibaren sokakta olacağız. Sorun nerdeyse onu çözmek için orada olacağız. Türkiye'nin her yerinde CHP birinci partiydi. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. Artık Türkiye'nin 1'inci partisi CHP'dir" dedi.
"Siz büyüksünüz ve biz sizin hizmetkarınızız"
"Biz cumhuriyetçiyiz, biz savaşçıyız" diyerekten sözlerini sürdüren Tugay, "Bu meydanlarda her zaman dimdik durduk ve bundan sonrada durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi yeni kadrolarıyla, genel başkanıyla Türkiye'nin umudu oldu. Biz biliyoruz bugün bir başlangıç. Bundan sonra çalışacağız. Eskisinden çok daha fazla çalışacağız. Daha az uyuyacağız, daha çok yorulacağız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz gereğini yerine getireceğiz. Bu millete borcumuz var. Biz o borcu namus borcu olarak alıyoruz. Ödemek için yaşamımızın son gününe kadar çalışacağız. Yaşasın İzmir, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bize güvendiğiniz için, bizi tekrar bu göreve getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum sizlere, bir gram leke sürdürmeden önümüzdeki beş yıl; bu şehrin taşı olacağım, toprağı olacağım ve arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Siz büyüksünüz ve biz sizin hizmetkarınızız. Bunu unutmayın. Önümüzdeki beş yıl beni öyle göreceksiniz" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Son Dakika › Politika › İzmir'de CHP'li Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
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