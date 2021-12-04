İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı

İzmir'de aralarında Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi MHP'ye katıldı.

İzmir'de aralarında Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi MHP'ye katıldı. MHP Bayraklı İlçe binasında gerçekleştirilen törende partiye katılanlara rozetleri partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından takıldı. Şahin, yaptığı konuşmada, partilerine katılımlarının sürdüğünü, yarın da Karabağlar ilçesinde partilerine geçişleri kabul edeceklerini söyledi. Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını kaydeden Şahin, "Bu katılımlar devam edecek. İnşallah hayırlısı olur. 2023'e kadar bu hızla devam edeceğiz." dedi.

Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika

Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!