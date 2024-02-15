İzmir\'de Kosova\'nın bağımsızlığının 16. yıldönümü kutlandı

İzmir'de Kosova'nın bağımsızlığının 16. yıldönümü Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneğince düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Dernek Başkanı Uğur Şengöz, Konak'ta bir otelde düzenlenen resepsiyonda, etkinliğe katılan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara teşekkür etti.
Türkiye ile Kosova'nın dostluk ilişkilerini uzun yıllara dayandığını söyleyen Şengöz, "Biz dernekçiliğimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle, onun yurtseverliğiyle, üretkenliğiyle, onun çabalarıyla nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapıyoruz. Bizim ruhumuz da Mustafa Kemal'den geliyor. Vatan, bayrak sevdamız Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyor. Biz o duygu ve düşüncelerle bu birlikteliği ve kültürü sağlamaya devam ediyoruz." dedi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da Kosovalıların bağımsızlık sürecine kadar Sırplar tarafından soykırıma uğradıklarını anımsattı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık yokluk mücadelesi veren asil Türk milletinin son devleti olduğunu hatırlatan Dağ, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yapılan İstiklal mücadelemiz tüm mazlum halkların ayağa kalkması için örnek teşkil etmiştir. Zulümle abat olunmayacağını, Türk yurdunun asla ve asla emperyalizme, işgale geçit vermeyeceğini dosta düşmana göstermiştir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkmak için gece gündüz hiç durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.
Siyasi hayatı boyunca İzmirlilerin gözü, kulağı olmaya gayret ettiğini dile getiren Dağ, kutlu bir hikaye yazmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yola çıktığını belirtti.
Kenttin her sokağını karış karış gezip vatandaşların taleplerini tek tek dinlediğini anlatan Dağ, şunları kaydetti:
"Birbirimizi bağrımıza basacağız. Ayrışmayacağız. Kim nereli, kim nereden gelmiş diye bakmayacağız. Bırakın Türk, Kürt, Boşnak, Çerkez diye ayrışmayı, siz, biz bile demeyeceğiz. Hepimiz biriz, hepimiz İzmir'iz. Bu yüzden ne diyoruz. Güçlü, huzurlu ve müreffeh bir İzmir, sadece bizim değil, gelecek nesillerimizin de hakkı. Bu hakkı birlikte savunacak, birlikte inşa edeceğiz. İzmir'imizin aydınlık yarınları için el ele, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edeceğiz. Çünkü İzmir her şeyin en iyisini, İzmirli her şeyin en güzelini hak ediyor. Birlikte yaşamın ve şeffaf yönetimin sesi olacağız. Hesap veren bir yönetim olacağız. Birlikten kuvvet, ayrılıkta gaflet doğar. Bizler birleştirici olacağız. Bu kapı gönüller kapısıdır. Biz bu şehri ayrıştırmadan, birleştirerek yöneteceğiz. Yüksek sesle haykırdığımız ses İzmir'in sesidir. Biz ülkemizden, vatanımızdan, milletimizden, bağımsızlığımızdan ve özgürlüğümüzden tarafız."
Resepsiyona bazı eski İzmir milletvekilleri ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.
Son Dakika › Politika › İzmir'de Kosova'nın bağımsızlığının 16. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı son anda attığı golle 3-2 yendiği maça sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera damga vurdu. Uruguaylı eldiven, 90. dakikada suratıyla gole engel oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?