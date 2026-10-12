Tarihi Şato'da kritik buluşma! Cemil Tugay'dan eski partisine mesaj - Son Dakika
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Tarihi Şato'da kritik buluşma! Cemil Tugay'dan eski partisine mesaj

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Tarihi Şato\'da kritik buluşma! Cemil Tugay\'dan eski partisine mesaj
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İzmir'de AK Parti heyeti ile belediye başkanları, Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Tarihi Şato'da bir araya geldi. Basına kapalı toplantı, Tugay'ın AK Parti'ye katılımı sonrası kentteki üst düzey parti temsilcileri ile yerel yöneticileri ilk kez aynı masada buluşturdu. Parti değişikliğine yönelik eleştirilere yanıt veren Tugay, "Tepkilerin olması doğal" derken belediye çalışanlarına ve vatandaşlara güvence verdi. Tugay, "Kimse üzerinde siyasi baskı oluşturulmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki parti heyeti ile belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tarihi Şato'da düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen basına kapalı toplantı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından kentteki üst düzey parti temsilcileri ile yerel yöneticileri ilk kez aynı masada buluşturması bakımından kritik bir temas olarak kayıtlara geçti.

ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANDI

Tarihi Şato'daki zirveye AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Ali Çelebi katıldı. İlçe belediyeleri düzeyinde ise Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen toplantıda hazır bulunan isimler arasında yer aldı.

Toplantıda, İzmir genelinde yürütülen yatırım ve yerel yönetim projelerinin son durumu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki idari koordinasyon süreçlerinin ele alındığı öğrenildi.

Tarihi Şato'da kritik buluşma! Cemil Tugay'dan eski partisine mesaj

CEMİL TUGAY: ÇALIŞMA KONUSUNDA HERKES ÇOK İSTEKLİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, “AK Parti Genel Sekreterimiz, milletvekilimiz, il başkanımız ve belediye başkanlarımız bir heyet halinde hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İzmir’imize hizmet etmek için hep birlikte çalışma konusunda herkes çok istekli. Önümüzdeki günlerde olan temaslarla, atılacak adımlarla İzmir’de çok güzel hizmetlerin adım adım hayata geçirileceğini hep birlikte göstereceğiz. Bunun kısa bir değerlendirmesi oldu. Hayırlı olsun ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi Şato'da kritik buluşma! Cemil Tugay'dan eski partisine mesaj

"PARTİ DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDAKİ MANTIĞI ANLADIKLARINA EMİNİM"

Geçiş sonrası CHP ve YENİ Parti’den gelen tepkileri değerlendiren Tugay, “Tepkilerin olması doğal. Ancak yaşanan şartların tamamını bir bütün içinde düşünmek lazım. En önemlisi, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde yapmaktır. Bu çerçevede, onların parti değişikliğinin arkasındaki mantığını anladıklarına eminim” diye konuştu.

Tarihi Şato'da kritik buluşma! Cemil Tugay'dan eski partisine mesaj

"KİMSE ÜZERİNDE SİYASİ BASKI OLMAYACAK"

Tugay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu bir geçiş dönemi. Bundan sonra yapacağımız çalışmaların insanlara iyi mi kötü mü hissettiren çalışmalar olacağını birlikte göreceğiz. İzmir’deki belediye hizmetlerinde geriye gidiş olmayacak. Yenilerini ekleyeceğiz. İzmir’in kendi karakteristik özellikleri benim için çok değerli. Her bir yurttaşın düşüncesi, inancı, özgürlüğü benim için çok değerli. Kimse üzerinde siyasi baskı oluşturma gibi bir durum olmayacak. Sadece belediye hizmetlerinde ne kadar çok sorun çözebilirsek, ne kadar çok insanımıza dokunursak o kadar başarılı oluruz.”

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Kaynak: İHA
Yerel YönetimCemil TugayAK PartiPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fidanhamit123 fidanhamit123:
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