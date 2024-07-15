İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de orman dışı alanda başlayıp, devamında ormana sirayet eden yangının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkiinde çıkan yangından etkilenerek hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Orman dışı alanda başlayıp, devamında ormana sirayet eden yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA