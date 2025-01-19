İzmir'e 3,6 Trilyon Yatırım Yapıldı

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'e 22 yılda bugünkü değerle 3,6 trilyon lira yatırım yaptıklarını belirtti.

Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun "İzmirlilerin bir yılda 500 milyar lira vergi verdiği, hükümetin ise 22 yılda İzmir'e 449 milyar yatırım yaptığı" açıklamasına tepki göstererek yalan üzerinden siyaset yaptığını savundu.

İzmir'den yılda toplanan 500 milyar liralık verginin 150 milyar lirasının belediyelere hizmet sunmaları için geri ödendiğini aktaran Saygılı, İzmir'de görev yapan kamu görevlilerinin maaşlarının buna dahil olmadığını belirtti.

Saygılı, kente 22 yılda bugünkü değerle toplam 3,6 trilyon lira yatırım yaptıklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"Kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir parti olan CHP'nin altı okundan biri halkçılık, diğeri ise devletçilik ilkesidir. Bu ilkeler, sosyal devlet anlayışını benimsemeyi ve her vatandaşa eşit hizmet sunmayı gerektirir. Bu nedenle, tüm illerden toplanan vergiler, ülke genelinde eğitime, güvenliğe, sosyal yardımlara ve sağlığa harcanmaktadır. Ancak görüyoruz ki Şenol Bey'e göre Hakkari, Van ya da deprem bölgesi illerine yatırım yapılmasın, oradaki memurlara maaş ödenmesin. Çünkü İzmir, onun gözünde başka bir ülkenin şehri gibi görünüyor."