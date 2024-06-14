İzmir, Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir oldu - Son Dakika
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Politika

İzmir, Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir olmasını içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Karar, Gazze halkıyla dayanışmayı pekiştirmek ve yanlarında olunduğunu göstermek amacıyla alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazze'ye yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız da karardan memnuniyet duyduklarını ve Gazze'nin inşasında destek olacaklarını ifade etti.

14.06.2024 19:53
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, İzmir'in Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir olmasını içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı üçüncü olağan meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında, Çeşme Kalesi'nde yapıldı.

Meclis toplantısında gündeme eklenen 37 önerge görüşülerek oylamaya sunuldu.

Önceki oturumda AK Parti, MHP ve CHP gruplarının verdiği önergeyle hukuk komisyonuna gönderilen Filistin'in Gazze şehri ile kardeş şehir protokolü önergesi de görüşüldü.

Tüm parti gruplarının ortak iradesiyle sunulan, Gazze halkıyla dayanışmayı pekiştirmek ve yanlarında olunduğunu göstermek amacıyla İzmir ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Zulme uğrayan bir kentin, o halkın yanında olacağız, bu bize yakışandır. Burada yabancı ülke şehirleriyle kurulan ilişkilerde olduğu gibi mutlaka Bakanlığın izni gerekiyor, yasal mevzuatı gereği. Sorun olacağını düşünmüyoruz ama o süreci de geçtikten sonra Gazze de kabul ederse onlarla bir kardeş kent protokolü imzalamış olacağız. Yürekten dilediğim şey; bir an önce oradaki saldırıların durması, barışın tesisi ve tabii ki Gazze halkının, Filistin'in hakkının hiçbir şekilde yenmemesi.

Aldığımız karar aynı zamanda şu anlama geliyor; orada savaş bittiği zaman biz oraya gidebildiğimiz zaman, çünkü şu anda gitmemize izin vermiyorlar, orada savaşın yarattığı tahribatı onarmak, orada travmaya uğramış, her türlü acıyı çekmiş insanların yanında olmak adına da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Oraya ben gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım, çok açık söylüyorum."

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Filistin'deki saldırıların bir an önce son bulması temennisinde bulunan Yıldız, bu kardeşlik protokolü kapsamında saldırıların bitmesinin ardından Gazze'nin inşasında ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Erten ve MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bahadır Altınkeser de kararın memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, daha önce hukuk komisyonuna sevk edilen Tel Aviv kenti ile kardeş şehir protokolünün sonlandırılmasını içeren önergenin de bir an önce görüşülmesini istedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan bir grup işçi, toplantının yapıldığı Çeşme Kalesi'nin önüne gelerek slogan atıp tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir, Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir oldu - Son Dakika

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