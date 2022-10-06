İzmir haberleri... İYİ Parti'li Yüksel, İzmir'de "Kadın Politikaları Eğitim Programı"na katıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, İzmir'de partisinin "Ege Bölgesi Kadın Politikaları Eğitim Programı"na katıldı.

Yüksel, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İzmir'de partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların her alanda varlık göstermesi gerektiğini dile getiren Yüksel, "Çünkü bu ülkenin yarısı biziz. Evdeki yokluğu bilen biziz. Çocuğunu sırf kıyafeti olmadığı için okula gönderemeyen anneler biziz. Bakın dünya tarihine, Türk siyasi tarihine bakın. Kadınlar hep mücadele içindedir. Niye mücadele içinde kadın? Çünkü kadın eşittir, mücadeledir." dedi.

Türk kadınının, çoğu Avrupa ülkesinden önce siyasi haklarını aldığını hatırlatan Yüksel, bu hakkı bilmenin ve kullanmanın da önemli olduğuna işaret etti.

Yüksel, "Bizim kıyafetimizle ilgilenmeyin. Yukarıdan oturup kadının başörtüsüne, kadının kıyafetine model biçmeye çalışanlara sesleniyorum. Kendi kıyafetinize bakın. Kendinizle ilgilenin. Biz biliriz, bizim işimizi. Bizim işimiz kimseden sorulmamıştır. " ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da toplantıda konuşma yaptı.

Eğitim programı, basına kapalı devam etti.