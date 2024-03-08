İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Projelerini Tanıttı

İznik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta projelerini anlattığı bir toplantı düzenledi.
Proje tanıtımına AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, önceki dönem milletvekillerinden, Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, AK Parti il ve ilçe yöneticiler, MHP İlçe Teşkilatı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilciler ve çok sayıda İznikli katıldı.
Program ilk olarak 2019-2024 döneminde İznik Belediyesi'nin 46 mahalleye yaptığı hizmetlerin anlatıldığı on dakikalık video gösterimi ile başladı.
60 proje tanıtıldı
İznik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta 2024-2029 dönemi projelerini şehirleşme, çevre ve altyapı, idari yapılanma, tanıtım ve turizm, sosyal gruplara hizmet olmak üzere dört ana başlıkta anlattı.
İznik'te sosyal konut projeleri, eğitim, spor, sosyal faaliyetler, fiziki yatırımlar, gençlik, kadın, tarım, çocuklar, kültür ve sanat gibi birçok konuda yapılması planlanan projeler ekran önünde İzniklilerle paylaşıldı. Başkan Usta'nın sunumu vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.
"Projelere desteğimiz tam"
AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman toplantıda yaptığı konuşmada "Bugün İznik'te başka bir heyecan başka bir coşku var. Salonu hınca hınç dolduran siz değerli İzniklileri saygıyla selamlıyorum. Kağan Başkanımız gerek geçmiş dönemi ve gerek önümüzdeki dönemi çok güzel bir şekilde sunumuyla anlattı. Dolu dolu geçen bir beş yılın ardından şimdi yeni dönemde yapacakları projeleri anlattı. Bizler de İznik için heyecanlandık. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde başkanımızın projelerini gerçekleştirmek için bizler de Ankara da, bakanlıklar da destekçisi olacağız. 31 Mart'ta hizmet ve eser belediyeciliğine güçlü bir destek ile İznik'in altın çağını hep birlikte başlatalım" diye konuştu.
Meclis üyeleri tanıtıldı
İznik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta'nın meclis üyesi adayları da tanıtıldı. Sahneye sırasıyla kontenjan adayları Ali Çil ve Mehmet Hıştıroğlu ile Tamer Mahmut Hersek, Halil Çakır, İlhan Ayaş, Zeliha Peşte, Mustafa Koçlu, Hakan Balta, İshak Taflan, İsmail Bekdeş, Muhammet Ali Akbulut, Yakup Yakut, Nilay Acar, Hatice Akın ve Canberk Balaban davet edildi. - BURSA
Son Dakika › Politika › İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Projelerini Tanıttı - Son Dakika
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Nazlıaka, Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 ilçede bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti. Bütün kadınların emekçi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, 'İster ev kadını olsun, ister fabrikada elleri nasır tutan bir işçi ya da binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.' ifadelerini kullandı. Bugünün, dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma, kadının insan hakları için farkındalık ve mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günü olduğunu ifade eden Nazlıaka, CHP'li kadınların eşit bir Türkiye inşası için mücadele verdiğini anlattı. Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik olmak üzere üç hayati sorunun olduğunu öne süren Nazlıaka, kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişiminin çok sınırlı hale geldiğini savundu. Yerel seçimler konusuna değinen Nazlıaka, şunları kaydetti: 'Bu seçimde, partimiz 1149 seçim çevresinde aday belirledi. Bu adayların 108'i kadınlardan oluşuyor. 27 kadın adayımız CHP'li belediyeler tarafından yönetilmekte olan seçim bölgesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. 5 büyükşehirde, 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adaylarımızın seçilmesi durumunda nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonu, yani yüzde 18'i kadınlar tarafından yönetiliyor olacak.' Nazlıaka, bugün tüm belediye başkan adaylarının 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladığını bildirdi.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre binasında konuşurken, oğlunu Afganistan'da kaybeden bir baba tarafından protesto edildi. Baba, intihar bombası saldırısında oğlunu kaybettiği Abbey Kapısı'nı hatırlatmak için bağırdı. Protestocu gözaltına alındı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı.
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