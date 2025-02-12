Japonya, ABD'den Gümrük Muafiyeti Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Japonya, ABD'den Gümrük Muafiyeti Talep Etti

Japonya, Trump'ın çelik ve alüminyum gümrük vergisinden muaf tutulmak için talepte bulundu.

12.02.2025 06:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanması kararlaştırılan yüzde 25'lik gümrük vergisinden muaf tutulmayı talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamasının yankıları sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili kritik bir hamle geldi.

Japonya hükümeti, ABD'den yüzde 25'lik gümrük vergisinden muaf tutulmayı talep etti. Talebin ABD makamlarına iletildiğini açıklayan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, Trump'ın "istisnasız" olarak tüm ülkelere uygulanacağını söylediği gümrük vergilerine atıfta bulunarak "Japon şirketleri üzerindeki olası etkileri yakından izlemeyi sürdürürken, gerekli tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise, vergi muafiyeti talebinin Japonya'nın ABD'deki büyükelçiliği aracılığıyla ABD makamlarına iletildiği bilgisini paylaştı.

Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Yaptığı açıklamada, "Herkesin ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmesi için, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerimizi istisna ya da muafiyet olmaksızın yüzde 25'e sabitleyerek basitleştiriyorum" diyen Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Japonya hükümeti, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Japonya, Ekonomi, Japon, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya, ABD'den Gümrük Muafiyeti Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 07:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya, ABD'den Gümrük Muafiyeti Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.