Pelosi: "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek" - Son Dakika
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Pelosi: "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek"

05.08.2022 10:21
Pelosi: "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek"

Japonya Başbakan Fumio Kishida, Çin'e Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü tatbikatı durdurma çağrısında bulunurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Kishida ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek" dedi.

Japonya Başbakan Fumio Kishida, Çin'e Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü tatbikatı durdurma çağrısında bulunurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Kishida ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ve Güney Kore'yi ziyaret ettikten sonra Asya turunun son durağı olan Japonya'ya geldi. Pelosi, başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Kahvaltılı bir toplantı gerçekleştiren ikilinin, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı öğrenilirken, Kishida'nın Pelosi'nin Washington-Tokyo ittifakını güçlendirme, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme çabalarına liderlik etmeyi sürdüreceğine dair umudunu dile getirdiği kaydedildi. Pelosi ile görüştükten sonra başbakanlık ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kishida, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Çin'in Pelosi'nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak bölgede başlattığı ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine de Çin füzelerin isabet etmesiyle sonuçlanan tatbikatlara atıfta bulunan Kishida, "Çin'in davranışının bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu ve tatbikatların derhal durdurulması çağrısında bulunduğumuzu belirttim" dedi. Kishida ve Pelosi'nin Tayvan dışında, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Rusya'nın Ukrayna işgali gibi iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri de masaya yatırdığı öğrenildi.

Tayvan demokrasisine övgü

Ziyaretinin Tayvan'ın statükosu değiştirmekle ilgili değil Tayvan Boğazı'ndaki barışın korunması ile ilgili olduğunun altını çizen Pelosi, "Farklı yerlerden ziyaretçilerin Tayvan'a gitmesine engel olmaya çalışabilirler ama bizim ziyaretlerimizi önleyerek Tayvan'ı izole edemeyecekler" açıklamasında bulundu. Pelosi ayrıca, Tayvan'daki teknoloji ve iş dünyasındaki çeşitlilik ve başarı ile ilgili övgü dolu sözler kullanırken, Tayvan'ın demokrasisi için verdiği zorlu mücadelelere de değindi.

Temasları sürecek

Pelosi'nin Kishida'nın yanı sıra bugün Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hiroyuki Hosoda ile de görüşmeyi planladığı belirtildi. Geçtiğimiz Nisan ayında Japonya'yı ziyaret edeceği gündeme gelen Pelosi'nin planı Covid-19'a yakalanması nedeniyle ertelenmişti. - TOKYO

YORUMLAR
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Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pelosi: 'ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek' - Son Dakika

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