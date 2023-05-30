Japonya Başbakanı, Oğlunu Görevden Aldı - Son Dakika
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Japonya Başbakanı, Oğlunu Görevden Aldı

Japonya Başbakanı, Oğlunu Görevden Aldı

30.05.2023 14:31

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, oğlu Shotaro Kishida'yı hakkında çıkan başbakanlık konutunda parti verdiğine ilişkin haberlerin ardından siyasi işlerden sorumlu sekreterlik görevinden almaya karar verdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, oğlu Shotaro Kishida'yı hakkında çıkan başbakanlık konutunda parti verdiğine ilişkin haberlerin ardından siyasi işlerden sorumlu sekreterlik görevinden almaya karar verdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın siyasi işlerden sorumlu sekreteri olan büyük oğlu Shotaro Kishida'nın resmi başbakanlık konutunda yapılan partide çekilmiş fotoğrafları kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Başbakan Kishida, tepkilerin ardından oğlunu görevden alma kararı verdiğini duyurdu. Oğlunu söz konusu göreve getirmenin sorumluluğunu üstleneceğini belirten Kishida, sorunların üstesinden gelmek için halkın sesine kulak verdiğini ifade etti. Oğlunun resmi konuttaki tepki çeken davranışının uygunsuz olduğunu belirten Başbakan, Kishida'nın 1 Haziran'da resmi görevinden ayrılacağını söyledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise Shotaro Kishida'nın tazminat almayacağını, yıl sonu ikramiyesi gibi tüm ek ödemeleri iade edeceğini duyurdu.

Öte yandan, boşalacak sekreterlik koltuğunu daha önce aynı görevde bulunan Takayoshi Yamamoto'nun devralacağı öğrenildi.

Japonya Başbakanı Kishida, 31 yaşındaki oğlu Shotaro Kishida'yı geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de siyasi işlerden sorumlu sekreter olarak atamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA
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