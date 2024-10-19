Japonya'da LDP Genel Merkezine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Japonya'da LDP Genel Merkezine Saldırı

Japonya\'da LDP Genel Merkezine Saldırı

Tokyo'da LDP Genel Merkezine molotof kokteyli atan bir şüpheli, Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı.

19.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel merkezine molotof kokteyli attıktan sonra aracıyla Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışan bir şüpheli, aracıyla bariyerlere çarptıktan sonra gözaltına alındı.

Japonya'da 27 Ekim'de yapılacak seçime günler kala siyasi saldırı paniği yaşandı. Tokyo polisinden edinilen bilgilere göre yerel saatle 05.50 sıralarında aracıyla Tokyo'nun Chiyoda semtindeki LDP Genel Merkezine gelen Atsunobu Usuda (49), bina girişine en az 5 molotof kokteyli attı. İsabet alan bir polis aracında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, şüpheli aracını yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan Japonya Başbakanlık Ofisi'ne sürdü. Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışan şüpheli, aracıyla birlikte güvenlik bariyerlerine çarparak dururken, şüphelinin aracında çıkan küçük çaplı yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü. Çarpmanın ardından aracından inerek polislere sis bombasına benzer bir cisim fırlatmaya çalışan şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı. Polise direnmeyen şüphelinin, susma hakkını kullandığı belirtildi. Şüphelinin aracında çok sayıda kullanılmamış molotof kokteyli ve yanıcı madde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Başbakan Ishiba: "Demokrasi asla şiddete boyun eğmemelidir"

Seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Kagoshima eyaletinde saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, "Demokrasi asla şiddete boyun eğmemelidir" dedi. Her türlü şiddeti önleyeceklerini ve halkın güvenliğinin korunmasını sağlayacaklarını vurgulayan Ishiba, "Demokrasimizin şiddete boyun eğmemesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

LDP Genel Sekreteri Moriyama: "Kabul edilemez"

LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama da saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin seçim sürecinde olduğunu hatırlattı. Henüz saldırının gerekçesini bilmemelerine rağmen demokrasinin şiddet yoluyla engellenmesine karşı olduklarını vurgulayan Moriyama, "Demokrasinin temeli olan seçimlerin yaklaştığı bir dönemde böyle bir şeyin yaşanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. "Şiddete boyun eğmeyerek seçim kampanyamızı planlandığı gibi sürdüreceğiz" diyen Moriyama, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını da sözlerine ekledi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Başbakanlık, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Olaylar, Japonya, tokyo, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya'da LDP Genel Merkezine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:11:30. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da LDP Genel Merkezine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.