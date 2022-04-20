Japonya meclisinden Rusya'nın 'ayrıcalıklı ulus' ticareti statüsüne iptal kararı - Son Dakika

Japonya'da meclis, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımlar doğrultusunda Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edilmesine onay verdi.

Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar nedeniyle Batı dünyasının yaptırımlarına maruz kalan Rusya ile ilgili bir karar da Japonya'dan geldi. Japonya'da meclis, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edilmesi kararını onayladı. Karar ile Rusya'nın düşük gümrük vergileri gibi ticari avantajları yitireceği öğrenilirken, Moskova'nın kripto para birimlerini kullanarak yaptırımları delmesinin önüne geçmek üzere döviz ve ticaret yasasında düzenleme yapılacağı belirtildi.

Sınır dışı edildiler

Japonya hükümetinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki olarak sınır dışı edileceğini açıkladığı ve aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rusya vatandaşının, bugün yerel saatle 10.00 sıralarında Tokyo'daki Rusya Büyükelçiliğinden ayrıldığı ve Haneda Havalimanı üzerinden ülkeyi terk ettiği öğrenildi. Tokyo hükümeti, Rusya'nın sivillere yönelik katliam iddiaları ile gündeme gelmesinin ardından 8 Nisan'da sınır dışı kararı almıştı.

Rusya'ya yaptırım, Ukrayna'ya destek sürüyor

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonların ardından G7 ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumla işbirliği yapacağını açıklamış, bu doğrultuda birçok Rus kişi ve kuruma yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanacağı duyurmuştu. Ayrıca hükümet, aralarında kurşun geçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir kargo uçağıyla Ukrayna'ya göndermişti. Son olarak dün, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruyucu maske ve giysiler ile insansız hava araçları sağlayacağını duyurmuştu. - TOKYO