Japonya Myanmar'a 18.5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek - Son Dakika

Japonya hükümeti, askeri darbe nedeniyle ekonomik durgunluk ve açlık riski ile karşı karşıya kalan Myanmar'a 18.5 milyon dolarlık insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin üzerinden 1 yıl geçerken, Japonya'dan yardım eli geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi yaptığı açıklamada, ekonomik durgunluk ve açlık riski ile karşı karşıya kalan Myanmar halkına 18.5 milyon dolar değerinde gıda ve insani yardım sağlanacağını duyurdu. Ülkedeki insani koşulların giderek kötüleştiğine dikkat çeken Hayashi, Myanmar hakkının yanında olan Japonya hükümetinin ihtiyaç sahiplerine aktif olarak insani yardım malzemesi sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Japonya'nın sağlayacağı yardımların, gıda gibi acil ihtiyaçların yanı sıra Covid-19 önleme tedbirlerinde kullanılacak sağlık malzemelerini de içereceği öğrenilirken, yardımların uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Myanmar'a ulaştırılacağı ifade edildi.

Kanlı darbede 1 yıl geride kaldı

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapan ordu, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı. Darbe ardından ilan edilen OHAL'in de etkisiyle ekonomik durgunluk yaşanan ülkede açlık riski baş göstermişti. - TOKYO