Jiyan Ormanlı İçin İhraç Süreci Başlatıldı

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'nın, parti politikalarına ve yerel yönetim anlayışına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 'kesin ihraç' istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'nın görev süreci içerisinde eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirdiği, ortak yönetim kültürü yerine merkeziyetçi anlayışı benimsediği, parti kararlarını tanımadığı ve halkın beklentilerini karşılamadığı iddia edildi. Bu gerekçelerle Ormanlı'nın partiyle bağının kesilmesine yönelik disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Şırnak ili Silopi ilçesinde partimizin belediye eşbaşkanı olarak seçilen Jiyan Ormanlı'nın belediye eşbaşkanlığı yaptığı süre içerisinde; Eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirme, ortak yönetim kültürü yerine ben merkeziyetçi yönetim anlayışını benimseme, parti kararlarını tanımama, belediyecilik noktasında halkın talep ve beklentilerini karşılayamama ve partimizin yerel yönetimler politikasıyla örtüşmeyen pratikleri nedeniyle 'kesin ihraç' istemiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Jiyan Ormanlı hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile yeniden paylaşılacaktır."