Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin" - Son Dakika
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Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin"

30.06.2022 00:58
Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin"

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etti. Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sohbetinde kahkaha sesleri yükseldi. Biden ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parmağıyla Johnson'ı işaret etti. Johnson da parmağıyla Erdoğan'ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı. Liderlerin şakalaştığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Erdoğan'ın zirve marjında Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve TSİ 18.45'te Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor. Biden-Erdoğan görüşmesinin 1 saat sürmesi planlanıyor. - MADRİD

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Miçotakis, 'satmayın' demişti! ABD: Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz Miçotakis, 'satmayın' demişti! ABD: Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a 'Çok güzelsin' sözlerine karşılık gecikmedi NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a 'Çok güzelsin' sözlerine karşılık gecikmedi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Boris Johnson, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: 'Çok güzelsin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin" - Son Dakika
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