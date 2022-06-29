Johnson'dan Erdoğan'ın tahıl krizindeki liderliğine övgü - Son Dakika
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Johnson'dan Erdoğan'ın tahıl krizindeki liderliğine övgü

29.06.2022 19:37
Johnson'dan Erdoğan'ın tahıl krizindeki liderliğine övgü

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren küresel tahıl krizini çözmek için yürüttüğü liderliği övdüğü aktarıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren küresel tahıl krizini çözmek için yürüttüğü liderliği övdüğü aktarıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın muhtemel NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığı dün imzalanan ortak memorandumdan memnuniyeti ifade edilerek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, bizi daha tehlikeli bir on yıl beklerken ittifakı daha da güçlendirecek" denildi.

Johnson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren küresel tahıl krizini çözmek için yürüttüğü liderliği övdüğü aktarılan açıklamada, "Başbakan, Başkan Putin'in Ukrayna limanlarına yönelik devam eden ablukasının hem Ukrayna'da hem de dünyada uluslararası bir insani kriz meydana getirdiğini vurguladı" denildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Johnson'ın başta teknoloji ve enerji olmak üzere İngiltere-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesini ele aldıkları aktarılarak, liderlerin iki ülke arasındaki ticari hareketliliği daha da geliştirecek, hem İngiltere hem de Türkiye için istihdam oluşturacak ve ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olacak önlemleri ele alma konusunda anlaştıkları belirtildi. - LONDRA

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Johnson'dan Erdoğan'ın tahıl krizindeki liderliğine övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Johnson'dan Erdoğan'ın tahıl krizindeki liderliğine övgü - Son Dakika
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