Johnson: "Putin'in barbarca eylemleri sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ediyor" - Son Dakika
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Johnson: "Putin'in barbarca eylemleri sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ediyor"

13.03.2022 22:29
Johnson: "Putin'in barbarca eylemleri sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ediyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson'ın öğleden sonra Zelenskiy ile görüştüğü ifade edilerek, Johnson'ın Zelenskiy'i ve Ukrayna halkını cesaretlerinden dolayı övdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Başbakan, Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ettiğini söyledi. Liderler, Brent Reynaud ve sayısız masum Ukraynalının öldürülmesi ile Dniprorudne ve Melitopol Belediye Başkanlarının kaçırılmasını kınadı" denildi.

Johnson'ın görüşmede İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin altını çizdiği aktarılan açıklamada, Johnson'ın salı günü başkent Londra'da yapılacak olan Ortak Sefer Gücü toplantısı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın öz savunmasını desteklemek için daha fazla seçenek aramaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Johnson'ın İngiltere'nin bu çatışmaya bir son vermek için Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladığı aktarıldı. - LONDRA

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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Boris Johnson, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Johnson: 'Putin'in barbarca eylemleri sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ediyor' - Son Dakika


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