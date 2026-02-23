Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Haberin Videosunu İzleyin
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
23.02.2026 16:37  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haber Videosu

Beştepe'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Toplantıda, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı konusu ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabinenin ana gündem maddelerinden biri "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar olacak. Geçtiğimiz hafta ortak raporunu yayımlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı metin değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi, Türkiye'nin İran ve ABD ile yürüttüğü diplomatik temaslar ile Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Gazze'de ateşkesin korunması, ramazan ayında bölgeye insani yardım ulaştırılması ve uluslararası barış gücü önerisi de gündemde olacak.

BAKAN FİDAN'DAN BRİFİNG

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de düzenlenen Barış Kurulu toplantısına ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

EKONOMİ VE DENETİMLER

Kabine toplantısında Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri ile 2026 yılı enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek. Emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin değerlendirme de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

İKİ İSMİN İLK TOPLANTISI

Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine toplantısına ilk kez katılıyor.

Politika, Ekonomi, Hükümet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var - Son Dakika

Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:26:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.