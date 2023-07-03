Kabine Erdoğan başkanlığında bir araya geldi! Gündemde memur ve emekliye zam ile kira artışı var - Son Dakika
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Kabine Erdoğan başkanlığında bir araya geldi! Gündemde memur ve emekliye zam ile kira artışı var

03.07.2023 16:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısında, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı en önemli gündem maddesi olarak ele alınacak. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği ve torba yasa çalışması da toplantının diğer konuları arasında yer alıyor. Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 olarak sürdürülmesi de gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanan Kabine'de, kritik konular ele alınacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ MEMUR VE EMEKLİYE ZAM

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

TORBA YASA MASADA

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.

KİRA ARTIŞIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona ermişti. Konutlardaki kira artış oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle yüzde 25 olarak sürdürülmesi kararı da Kabine toplantısının gündemine gelecek.

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Son Dakika Politika Kabine Erdoğan başkanlığında bir araya geldi! Gündemde memur ve emekliye zam ile kira artışı var - Son Dakika


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