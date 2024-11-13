Kademeli Emeklilik Zorunluluğu

Politika

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 1999 sonrası sigortalı çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca çalışanın emeklilik hakkı elde ettiğini ancak düzenlemenin bir hak kaybını da beraberinde getirdiğini belirtti.

Düzenlemenin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışanları kapsadığını anımsatan Öztürk, "9 Eylül 1999 sabahı işe girenlerin bir gün farkla 17-20 yıl fazla çalışmasını öngören bir model kabul edilemez. Bunun adil ve adaletli olmadığını anlamak için 9 Eylül'den sonra işe giren biri olmak gerekmiyor. Bu bir hak gasbıdır. Bir gün farkla insanlar 17-20 yıl daha fazla çalışmaya zorlanıyor ve bununla ilgili çözüm beklentilerine de iktidar kulaklarını tıkıyor." diye konuştu.

Adalet ve hakkaniyetli bir çözüm için 1999 sonrası sigortalı çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Öztürk, yapılacak düzenlemenin bütçeye ek bir yük getirmeyeceğini, kaynakların düzgün kullanımıyla mağduriyetlerin rahatlıkla giderilebileceğini dile getirdi.

Öztürk, bakanlıkların 2025 yılı bütçelerinden kamu-özel işbirliği yatırım ve projelerine ayrılan ödenekleri de eleştirdi.