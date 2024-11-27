Kadın Cinayetleri TBMM'de Tartışıldı - Son Dakika
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Politika

Kadın Cinayetleri TBMM'de Tartışıldı

Kadın Cinayetleri TBMM\'de Tartışıldı

TBMM'de Aile Bakanlığı bütçe görüşmeleri, kadın cinayetleriyle ilgili protestolarla başladı.

27.11.2024 11:42
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ANKARA (İHA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı bütçe görüşmeleri, kadın cinayetlerine ilişkin tartışmalarla başladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı. Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu öncesi bazı muhalefet partisi milletvekilleri, sıralarına hayatını kaybetmiş çocuk ve kadınların resimlerini bıraktı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, öldürülen bazı kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir kefen açtı. Tartışma yaşanırken, toplantı tartışmaların son bulmasının ardından Bakan Göktaş'ın sunumu ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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