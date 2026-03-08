Kadın Haklarına Atatürk ve Erdoğan Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Haklarına Atatürk ve Erdoğan Vurgusu

08.03.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Türkiye'de kadın hakları konusunda en büyük adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk atmıştır.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, " Türkiye'de kadın hakları konusunda en büyük adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk atmıştır. Allah razı olsun ama ikinci en büyük adımı hiç tartışmasız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetleri parlamento çoğunluğuyla atmıştır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Bozdağ, buradaki konuşmasında, İslam tarihinin başından itibaren kadınların her zaman kutsal olarak kabul edildiğini söyledi.

Bozdağ, AK Parti iktidarı döneminde kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kadınların hak ettiği değerin AK Parti döneminde katlanarak artmaya devam ettiğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

*Kadınlarımızı aşağılayan, kadınlarımızı kendi içinde ayıran, onların hatta nasıl birileri öldürürse cezayı daha az alacağını, yolunu, yöntemini gösteren ceza kanunlarımız, ceza maddelerimiz oldu da oldu, çok net, samimi söylüyorum.Türkiye'de kadın hakları konusunda en büyük adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk atmıştır. Allah razı olsun ama ikinci en büyük adımı hiç tartışmasız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetleri parlamento çoğunluğuyla atmıştır."

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da partisinin kurulduğu günden itibaren kadınlara büyük değer verdiğini dile getirdi.

Kadınların temsil gücünü her alanda artırdıklarını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Bugün kadınlarımız başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Biz Müslümanlar olarak cennet, anaların ayağı altında diyen bir medeniyetin, bir kültürün parçasıyız. İşte Şanlıurfa'da peygamberler şehri olarak kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olarak tarihin başladığı bir şehir olarak kadın hareketini her zaman önemsemiş ve gerekli hamleleri yapmıştır."

Bozdağ ve Yayman, etkinliğin ardından programa katılan kadınlara çiçek hediye etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Bekir Bozdağ, Şanlıurfa, Etkinlik, Politika, Türkiye, 8 Mart, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın Haklarına Atatürk ve Erdoğan Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:57:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Haklarına Atatürk ve Erdoğan Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.