Kadın Kolları'ndan Akgün'e Destek

Kadın Kolları\'ndan Akgün\'e Destek
12.02.2026 12:06
AK Parti Pamukkale Kadın Kolları, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e sosyal medya desteği için buluştu.

AK Parti Pamukkale Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için buluştu.

Partilerinin Pamukkale İlçe Başkanlığında bir araya gelen kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle Akgün'e destekte bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Bilgin, yaptığı açıklamada, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yanında olduklarını belirtti.

Anadolu kadınının cesaretini, emeğini ve dik duruşunu temsil eden Güneş'e yönelik yapılan saygısızlığı asla kabul etmediklerini vurgulayan Bilgin, "Kadın emeğini küçümseyen, hizmeti gölgelemeye çalışan hiçbir anlayışa geçit vermeyiz. Bizler güçlü kadının güçlü toplum olduğuna inanıyoruz. Başkanımızla gurur duyuyor, kendisine yapılan haksızlığı kınıyor ve her daim yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
