Kadına Şiddet Komisyonu toplandı

Politika

TBMM Kadına Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu toplandı.

Meclis Kadına Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu, televizyon temsilcilerini dinlemek üzere toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "zihni bulanık toplum inşa etme" tanımını açıklayarak, "Yani insanları düşünemez hale getirmek, şiddeti göz ardı etmek, gizlemek, göstermek doğru değil. Medyamız şiddeti gösteriyor. Ama bu Platon'un da söylediği gibi hani 'Zehir yoktur, doz vardır. O dozun adı farmakondur' diyordu Platon. Şiddeti gösterirken medyada da bunun dozunu nasıl ayarlıyoruz? Gösteriyor muyuz? Gösterirken şiddet teşvik ediliyor mu? Yapılan kadın programlarında, sabah programlarında, haber tartışma programlarında bu doz uygun mudur? Tıpkı öyle. Birazcık balı bile fazla alırsanız zehirleniyorsanız" ifadelerini kullandı. - ANKARA