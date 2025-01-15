Kadına Şiddet ve Psikolojik Etkileri - Son Dakika
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Politika

Kadına Şiddet ve Psikolojik Etkileri

ODTÜ Rektör Yardımcısı Gençöz, kadına şiddetin kaynaklarını ve önlenmesi için çözümleri ele aldı.

15.01.2025 20:46
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Gençöz, "Kadına şiddet uygulayan erkeklere baktığımız zaman alkol ve madde kullanımını; duygularını ifade etmeyen erkeği çok sık görüyoruz." dedi.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Hulki Cevizoğlu, komisyonun çalışmalarının daha da hızlanacağını söyledi. Cevizoğlu, bazı milletvekillerinden 'Yurt dışında da inceleme yapalım.' önerisinin geldiğini belirterek, "O konuya pek sıcak bakılmamış gibi duyum aldım. Henüz bize resmi bir yazı gelmedi." bilgisini paylaştı.

Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalarda şiddetin kaynakları arasında psikolojik şiddetin çok önemli bir yer tuttuğunun söylendiğini hatırlatan Cevizoğlu, "Hem şiddet türü olarak psikolojik şiddet hem şiddet uygulayanın psikolojik yapısı hem de mağdur ve çevresinin psikolojik yapısı çok önemliydi." diye konuştu.

ODTÜ Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gençöz, komisyona sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fiziksel şiddetin zaman içinde iyileştiğini ancak psikolojik şiddetin zaman içinde iyileşmediğini anlatan Gençöz, psikolojik şiddet gören kişinin iyileşmesi için çok ciddi müdahalelerin gerektiğini, kişinin yalnız kaldığında psikolojik şiddetle baş edemeyeceğini söyledi. Gençöz, bu yüzden psikolojik şiddete öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Şiddeti tanıtmalıyız ve çocuğu da korumalıyız"

Gençöz, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için MEB müfredatında farkındalığı artıracak çalışmalara yer verilmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın hem o anki sağlıklarını hem de ileride anne baba olduklarında psikolojik sağlıklarını korumak için, davranışsal eğilimlerini düzenleyebilmek için okul müfredatlarında şiddetin ne olduğuna ilişkin bilginin verilmesi çok kritik. 'Şiddeti tanıtırsak çocuk ailede gördüğü şiddetin, şiddet olduğunun farkına varır.' diye bir çekince var ama şiddeti tanıtmalıyız ve çocuğu da korumalıyız. Çocuğu o bilgiyle baş başa bırakırsak çocuk için ciddi bir yük olacaktır."

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bir projede, şiddet konusunda farkındalığı ölçmeye yönelik araştırma yapıldığını anlatan Gençöz, kadınların en çok KADES uygulaması, uzaklaştırma kararları ve ücretsiz avukat hakları konusunda farkındalık içinde olduklarını söyledi. Gençöz, "Kadınlar, iki konuda eleştiri yapıyorlar; haksız tahrik ve iyi hal uygulamalarının, kadına şiddet sürecini devam ettiren faktörler olabileceği konusunda geri bildirimde bulunuyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kadın sığınma evleri olduğunu hatırlatan Gençöz, nüfusa göre kadın sığınma evlerinin yetersiz kalabileceğini belirtti.

Kadınların şiddet karşısındaki davranışlarına değinen Gençöz, "Şiddet gördüğünde susan kadınımız da var, yapabiliyorsa karşı şiddet uygulamaya çalışan kadınımız da var. Çok ciddi 'Sen ne yapıyorsun?' diyen kadınımız da var. 'Sen ne yapıyorsun?' diyebilme, deyiş tarzı çok önemli. Orada çok güçlü bir kadın olması lazım. Kendisine yeten bir kadın ancak 'Bir dakika burada ne oluyor? Bunu bana yapamazsın.' duruşunu sergileyebilir. Bunu diyebilmesi için ekonomik bağımsızlığı çok önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

Gençöz, kadınlara yönelik şiddeti engelleyecek tepkiyi vermeyi öğretmenin de önemine işaret etti.

Kadının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gençöz, bu güçlendirmenin öncelikle ekonomik ve psikolojik olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Öfkeyle ilgili, öfkeyi halledememekle ilgili bir şey var"

Kadına yönelik şiddetin faillerine değinen Gençöz, kadına yönelik şiddetin faillerinin psikolojik profillerinin çalışılması gerektiğini söyledi. Şiddet uygulayan kişilere öfke kontrolünün öğretilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gençöz, şöyle konuştu:

"Çoğu zaman şiddet uygulayan kişi de sonrasında travma yaşıyor. Çok memnun değil yaptığından, özür dileyen çok erkek var ama tekrar ediyor. Öfkeyle ilgili, öfkeyi halledememekle ilgili bir şey var. Şiddet uygulayan erkeği, 'Bu şiddet uyguluyor, kötü.' gibi diyerek değil de onu biraz daha topluma kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. Çocukluk yaşantılarına baktığımızda şiddet gören erkek de kadın da şiddeti gördüğü bir aileden geliyor. Aile hikayelerinde bunu çok sıklıkla görüyoruz. Bu ailelerde ister istemez şiddet gösterecek çocuğu da yetiştirmiş oluyoruz."

Şiddet uygulayan fail erkek profilini anlatan Gençöz, "Kadına şiddet uygulayan erkeklere baktığımız zaman alkol ve madde kullanımını; duygularını ifade etmeyen erkeği çok sık görüyoruz." dedi.

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, yarın komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kadına şiddet, Politika, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadına Şiddet ve Psikolojik Etkileri - Son Dakika

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