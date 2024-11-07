Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

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Ayşe Keşir, yasal eksiklik olmadığını, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin veri bulunmadığını açıkladı.

07.11.2024 21:10
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddete ilişkin, "Bizim yasal mevzuat anlamında eksiğimiz yok. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır'ı söyleyebileceğimiz bir veri yok elimizde" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP), AB genelinde ilk kez uygulanacak olan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin direktifi 24 Mayıs 2024 tarihinde onayladı ve kabul etti. Üye devletlere hükümleri uygulamak için üç yıllık süre tanındı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, parti genel merkezinde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Keşir, İstanbul Sözleşmesi'ni 45 ülkenin imzaladığını hatırlatarak, "Sözleşmeye 45 ülke imza koydu ama 6 ülke hiçbir şey yapmadı. Bu 6 ülkenin içinde Finlandiya, İsviçre ve Norveç de var. Diğer ülkelerde de ceza kanunu gibi, medeni kanun gibi bazı kanunlarında küçük değişiklikler yapılıyor. Mesela Belçika ceza kanuna bir bent ekledi. Hollanda keza öyle. Bir iki bent ekleyerek birtakım çözümler üretmeye çalıştı. Hiçbir Avrupa ülkesinde İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kapsamlı bir kadına yönelik şiddetle mücadele yasası ne yazık ki çıkmadı. Sadece Türkiye'de 6284, 2012 yılında çıkardığımız bir yasa. Kapsamlı; 23 maddeden oluşan, yargılama sürecini, mağdur haklarını, bütün bu süreçleri tek tek tanımlayan kapsamlı bir kanun" dedi.

'AVRUPA KONSEYİ'NİN VERDİĞİ TÜM MADDELER TÜRKİYE'DE MEVCUT'

Geçen mayıs ayında Avrupa Konseyi'nin tüm ülkeler için bir direktif yayımladığını hatırlatan Keşir, "Bunu resmi gazetesinde de yayımladı. Kadına yönelik şiddetle, mücadeleyle ilgili 51 maddelik bir direktif. Ayrıca Avrupa ülkelerine yapmaları gereken yasal yükümlülükleri sıraladı. Bunun içinde üç yıl süre verdi. Bu demek oluyor ki bugüne kadar bir şey yapmadınız. Önümüzdeki üç yılda bunu yapın demek bu. Biz arkadaşlarımızla o 51 maddeyi çalıştık. Hemen hepsi Türkiye'de yasal mevzuatta. Bu 51 maddenin içinde olmadığı halde Türkiye'nin uyguladığı iki ilave uygulama var. Yasal mevzuat açısından Avrupa Konseyi'nin kendi ülkelerine verdiği direktifteki tüm maddeler Türkiye'de yasal olarak mevcut. Bizim yasal mevzuat anlamında eksiğimiz yok. Tek bir kadının canının yanmasına dahi müsaade etmeyeceğiz. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır'ı söyleyebileceğimiz bir veri yok elimizde. Az önce Avrupa'nın verilerini söyledim. 26 ülke çekince koymuş İstanbul Sözleşmesi'ne, 7 ülke hiçbir şey yapmamış. Yani, 'Sözleşme yaşatır'ı ispatlayacak veri yok elimizde. Böyle olduğu için zaten Avrupa konseyi 51 maddelik direktifi geçtiğimiz mayıs ayında yayımladı" ifadelerini kullandı.

Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu
Kaynak: DHA

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