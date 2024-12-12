Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu Toplandı

Politika

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı

ANKARA - Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı. TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplanan komisyonda Sağlık Bakanlığı sunum yapacak.

Cevizoğlu, bütüncül çok paydaşlı bir araştırma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kadına şiddet toplumun tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir olgu. Bu alanda çatışan kültürel değerler, mevcut güç dengesizlikleri, psikolojik sorunlar, ekonomik sorunlar ve benzerleri konunun toplumsal çözümlere dayandığını gösteriyor. Toplumda farkındalık oluşturmasına çalışıyoruz. Toplumsa farkındalık oluşturmak ve bu sorunun çözümünün peşini bırakmamak için bu komisyonun her yıl yapılması gerekiyor. Adımız araştırma komisyonu ama bir önceki komisyonun denetimi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.