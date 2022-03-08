Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları gözden geçirildi - Son Dakika

Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2022 yılı 1.Toplantısı yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Valilik Konferans Salonunda Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Denizli'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 24 Kasım 2021 tarihinde yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısında alınan kararlar değerlendirildi.

Kamu spotu hazırlanacak

Toplantıda, 2022-2025 yıllarını kapsayan Denizli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının 1.1.1. numaralı faaliyetinde yer alan şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla, Denizli'de "Mevzuat Çalışma Alt Komisyonunun" oluşturulmasına ve farkındalık çalışmaları kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının 4.3.4. nolu faaliyetinde yer alan Denizli'nin ileri gelenlerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanarak billboardlar vasıtasıyla duyurulması için gereken çalışmaların başlatılmasına karar verildiği belirtildi. - DENİZLİ