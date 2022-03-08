Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları gözden geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları gözden geçirildi

08.03.2022 17:36
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları gözden geçirildi

Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2022 yılı 1.Toplantısı yapıldı.

Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2022 yılı 1.Toplantısı yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Valilik Konferans Salonunda Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Denizli'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 24 Kasım 2021 tarihinde yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısında alınan kararlar değerlendirildi.

Kamu spotu hazırlanacak

Toplantıda, 2022-2025 yıllarını kapsayan Denizli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının 1.1.1. numaralı faaliyetinde yer alan şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla, Denizli'de "Mevzuat Çalışma Alt Komisyonunun" oluşturulmasına ve farkındalık çalışmaları kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının 4.3.4. nolu faaliyetinde yer alan Denizli'nin ileri gelenlerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanarak billboardlar vasıtasıyla duyurulması için gereken çalışmaların başlatılmasına karar verildiği belirtildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Karanfillerle kutlandı Karanfillerle kutlandı Denizlili iş dünyasına 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma' projesi tanıtıldı Denizlili iş dünyasına 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma' projesi tanıtıldı

Fuat Atik, Denizli, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları gözden geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:43:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları gözden geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement