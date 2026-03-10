Kadınların Eşit Temsili Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınların Eşit Temsili Vurgusu

Kadınların Eşit Temsili Vurgusu
10.03.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuğba Işık Ercan, kadınların siyasetteki yerinin önemine dikkat çekti, daha adil bir dünya talep etti.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği yerdeyiz. 5 ülkeye sıkışmış yapı nasıl küresel vicdanı temsil etmiyorsa, kadınların eşit temsiliyette yer almadığı yapılar da toplumun vicdanını ve ihtiyaçlarını tam olarak yansıtamaz diyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı-Gönül Sofrası' programına katıldı. Burada konuşan Ercan, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur' sözleri, kadınlara duyduğu güveni ve inancı en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Bizler de bu güvenin sorumluluğuyla 'Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır' şiarıyla yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye demektir. Kadınların siyasette, ekonomide ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde var olması, Türkiye'nin küresel liderlik vizyonunun en sağlam teminatlarından biridir. İşte bu inançla bizler, AK Parti Kadın Kolları olarak yalnızca siyaset yapmıyoruz. Aynı zamanda dünyadaki tüm adaletsizliklere karşı elif gibi dimdik duran; vicdanın, merhametin ve hakkaniyetin gür sesi olma sorumluluğunu taşıyoruz. Bizim gücümüz; şefkatimizle adaleti, nezaketimizle cesareti birleştirebilmemizden gelir. Bu nedenle kadını dışlayan bir siyaset, aslında toplumun yarısından vazgeçmek anlamına gelir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasal ve toplumsal süreçlerden dışlanması yalnızca bir hak ihlali olmakla kalmaz; aynı zamanda o toplumun kendi gelişim potansiyelini yarıya indirmesi de demektir" ifadelerini kullandı.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİ TALEP EDİYORUZ'

Ramazan ayının paylaşmayı, dertlenmeyi ve birlik olmayı öğrettiğini söyleyen Ercan, "Bu sofra, sadece ekmeğimizi değil, acımızı, sevincimizi ve sorumluluğumuzu da paylaştığımız bir sofradır. Rabbim; başta Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de bu zulme karşı duracak güçte ve birliktelikte daim kılsın. Biz şahit olduğumuz bu vahşete ve bu riyakarlığa karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği yerdeyiz. 5 ülkeye sıkışmış yapı nasıl küresel vicdanı temsil etmiyorsa, kadınların eşit temsiliyette yer almadığı yapılar da toplumun vicdanını ve ihtiyaçlarını tam olarak yansıtamaz diyoruz. Sadece kendi milletimiz için değil, tüm insanlık için 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir' diyerek daha adil bir dünya düzeni talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tuğba Işık Ercan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadınların Eşit Temsili Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

23:28
Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:32:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınların Eşit Temsili Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.