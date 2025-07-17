Kadınların Güçlenmesi İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Kadınların Güçlenmesi İçin Koordinasyon Toplantısı

17.07.2025 12:57
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Bakan Göktaş, kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü vurguladı ve hizmetlerin etkinliğini artıracaklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçmişte başörtüsü, kimliği ya da inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan kadınlar bugün bilimin, üretimin ve liderliğin rotasını çizen, geleceğimizi inşa eden aktörlerdir" dedi.

Kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında gerçekleşti. Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş bu toplantının sürdürülebilir kalkınma için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bizler bu konudaki stratejiyi ve hedeflerimizi belirleyecek şekilde hareket etmeliyiz ve bu noktada kuşatıcı politikalar oluşturuyoruz. Hizmetlerimizin etkinliğini arttırmak, çalışmaların yerelde izlenmesi, değerlendirilmesi, kurumlar arası güçlü bir koordinasyon ve iş birliğiyle mümkündür. Bugünkü toplantımızda da bu iş birliğinin temel dinamiklerini hep birlikte belirleyeceğiz. Ortak hedeflerimizi ve önceliklerimizi şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların pek çok alanda değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu dile getiren Göktaş, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve toplumsal adaleti tesis etmek, ancak kadınların yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkündür. Üretimden yönetime, bilgiden karar alma süreçlerine kadar her düzeyde kadınların eşit ve adil biçimde yer alması bu hedeflerin temelidir" dedi.

"Bugün kadınların gücüyle yükselen bir Türkiye var"

Geçmişte kadınların ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Göktaş, "Geçmişte başörtüsü, kimliği ya da inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan kadınlar, bugün bilimin, üretimin ve liderliğin rotasını çizen, geleceğimizi inşa eden aktörlerdir. Başarılarıyla sadece ülkemizi değil, uluslararası düzeyde de takdir toplayan, ilham veren ve örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Bugün kadınların gücüyle yükselen bir Türkiye var. Bu noktaya gelmemizde hiç şüphesiz hayata geçirilen politikalar belirleyici olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut yapıların kapasitesini artırarak kurumlar arası iş birliğimizi güçlendireceğiz"

Koordinasyon Kurulu toplantısıyla kadınlara yönelik hizmetleri daha etkili şekilde yürüteceklerini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezden yerele kurumlar arası eş güdümü güçlendirerek sahaya yansımasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. 81 ilimizde vali başkanlığında oluşturulan koordinasyon kurulları ile kadının güçlenmesine yönelik politikalarımızın yerelden uygulanmasını ve sürekli takibini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm ulusal plan, program ve strateji belgelerine entegre edilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Böylece 2024- 2028 kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planımızın da somut sonuçlar doğrulacak şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Kadınların iş gücüne tam katılımı sağlamak, girişimcilik potansiyellerini desteklemek ve sürdürülebilir ekonomik değerlerin oluşumunu hızlandırmak için çalışacağız. Kadınların güçlenmesine yönelik faaliyetlerin veri temelli ve merkezi bir sistemle gizlenmesini sağlamak için yeni kurumsal mekanizmalar oluşturacağız. Mevcut yapıların kapasitesini artırarak kurumlar arası iş birliğimizi güçlendireceğiz."

"Tüm kuşatıcılığımızla ülkemizin her yerindeki kadınların sesi olmaya devam edeceğiz"

Koordinasyon kurulu bünyesinde 4 başlıkta alt komiteler oluşturacaklarını söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu komiteler bakım sorumlulukları ve iş aile yaşamı uyumlaştırılması alt komitesi, hekim değişikliği çevre ve kadınların rolü alt komitesi, karar alma mekanizmalarında kadın temsiliyetin güçlendirilmesi alt komitesi, yerel kalkınma alt komitesidir. Her bir başlık çalışmalarımızı oldukça geniş alanda sürdürdüğümüze örnek teşkil etmektedir. Tüm kuşatıcılığımızla ülkemizin her yerindeki kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Kadınların tüm alanlarda daha etkin ve eşit şekilde yer alabilmesi için ihtiyaçları tespit edecek ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadınların Güçlenmesi İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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