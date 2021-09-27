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"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı Karabük buluşmasıyla devam etti - Son Dakika

"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı Karabük buluşmasıyla devam etti

27.09.2021 18:01

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Karabük'te program düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Karabük'te program düzenlendi.

"Kadının emeği, Türkiye'nin istikbali" sloganıyla Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, projenin kadınların istihdamının geliştirilmesine yönelik Türkiye çapında yürütüldüğünü söyledi.

Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasının en temel göstergelerinden birisinin milli gelir olduğunu vurgulayan Ceylan, "Ülkelerin gelişmişliği bununla ölçülür. Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş dünya ülkelerinin kişi başı milli gelirleri 50 bin dolarları bulmuş durumda. Bizim ülkemizde milli gelir 2002'de maalesef 3 bin 200 dolardı. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin gayretleriyle 10 bin dolarlara çıkabildi ama bu yetmez." dedi.

Ceylan, milli gelirin iş gücünde çalışanların emekleriyle bu noktaya geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'de çalışan nüfusun ancak 3'te biri kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35 civarında. Erkeklerde bu oran yüzde 70'i geçiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran birbirine yakındır. Milli geliri artırabilmemiz için kadınların daha fazla iş gücüne girmesi lazım. Kadınların daha fazla çalışması gerekiyor. Çalışan kadınlarda büyük ölçüde kayıt dışı var. Yani resmi rakamlara yansımıyor. Bu açıdan düşük gözüküyor. Bu kayır dışılığı önlemek gerekiyor."

Hükümetin kadınların daha fazla iş imkanlarına kavuşmasını istediğini dile getiren Ceylan, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara çıkarılması için kadınların daha fazla katma değer sağlamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşler Başkanı Fatoş Gürkan da Türkiye'de kadınların büyük bölümünün devlet desteğinden haberleri olmadığını anlattı.

Bunun duyulması için çalışma başlattıklarını vurgulayan Gürkan, "'Kadınlar üretsin, ailesi ve ülkemiz güçlensin.' dedik. Hakkari'den başladık. Bugün 27. il olarak Karabük'teyiz. 27 ilde o kadar farklı girişimci kadınlar gördük ki biz de açıkçası hayran olduk." dedi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Genel Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programı Karabük buluşmasıyla devam etti
Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programı Karabük buluşmasıyla devam etti
Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programı Karabük buluşmasıyla devam etti
Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programı Karabük buluşmasıyla devam etti

AK Parti, Karabük, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı Karabük buluşmasıyla devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı Karabük buluşmasıyla devam etti - Son Dakika
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