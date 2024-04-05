Kadir Gecesi'nde Ulu Camii doldu taştı
7'den 70'e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti
BURSA - Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde binlerce kişi teravi namazını kılmak için Bursa'da Ulu Cami'ye akın etti.
Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da Ulu Cami'de huşu içinde geçirildi.Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. 7'den 70'e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda düzenlediği iftar yemeği ve Kadir Gecesi programında on binlerce Balıkesirliyle bir araya gelerek sevgi seliyle karşılandı.
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