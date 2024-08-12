Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı - Son Dakika
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Politika

Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı

Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe\'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medya paylaşımı sonrası görevden alınabileceği iddiaları gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın AK Partili kaynaklarla yaptığı görüşmelerde Kabaktepe'nin başarısız bulunduğu belirtildi. Kabaktepe'nin yerine ise eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Aziz Babuşçu'nun isimleri geçiyor.

12.08.2024 09:48
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından görevden alınabileceği ifade edilirken yerine düşünülen 3 isim de ortaya çıktı. Gözler şimdi bu iddiaların ardından AK Parti cephesinde.

"BEKLENEN SİLKİNMEYİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ, BAŞARISIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 9 Ağustos günü sosyal medya hesabından, "Anladım ki bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar." paylaşımını yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Kabaktepe'nin bu paylaşımı merak konusu olurken Gazeteci İsmail Saymaz'ın AK Partili kaynaklarla yaptığı görüşmede Kabaktepe'nin başarısız bulunduğunu, görevden alınabileceği belirtildi. AK Partili kaynaklar, "Beklenen heyecanı ve silkinmeyi gerçekleştiremedi. Kendisi iyi bir insan. Ancak başarısız. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun çok etkisinde kaldı" ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da Murat Kurum'u değil, Göksu'yu istediği biliniyordu.

KABAKTEPE'NİN KOLTUĞUNA OTURMASI BEKLENEN 3 İSİM

Kabaktepe'nin yerine ise AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak üç isim geçiyor. Bu isimler sırasıyla eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Aziz Babuşçu.

Haydar Ali Yıldız ve Hilmi Türkmen'i aradığını ifade eden İsmail Saymaz, bu iddialar için "Bu söylentiler bizim de kulağımıza geliyor" diye yanıt aldığını aktardı.

Kulislerde görevden alınma iddiaları dolaşırken gözler şimdi AK Parti cephesinin atacağı adımda.

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Son Dakika Politika Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seyfettin Seyhan: Sorun şahıslarda değil ki. Sorun parti de . Hâla bunu idrak edemediler. Gittikçe küçülmeye mahkum bir parti olacaklar . Adaleti tesis edemeyen bir yönetim yıkılmaya mahkumdur. 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı - Son Dakika
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