Kafkasya'da Barış Anlaşması İmzalandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile birlikte imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin " Güney Kafkasya'da barış, refah, güvenlik ve ekonomik iş birliği başlığı altında yeni bir sayfa açtık" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. Paşinyan, gerçekleştirilen üçlü görüşme ve sonrasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamasında, "Barış anlaşmasının paraflanması, ülkelerimiz arasındaki onlarca yıllık çatışmaya son verecek ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygıya dayalı yeni bir dönemi başlatacaktır. Bugün Başkan Trump'ın da imzaladığı ve tanıklık ettiği deklarasyonlar, Güney Kafkasya'da barış, refah, güvenlik ve ekonomik iş birliği başlığı altında yeni bir sayfa açtığımıza dair güven ve teminat vermektedir" ifadelerini kullandı. Paşinyan, bölgede ulaştırma ve iletişim kanallarının açılması konusunda, egemenlik, toprak bütünlüğü ve yetki ilkelerine dayalı anlaşmayı özellikle vurgulamak istediğini belirterek, "Özellikle belirtmek isterim ki, ABD ile birlikte, tüm bölgeyi ferahlatacak 'Trump Barış ve Refah Yolu' bağlantı projesini hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

"Bugün elde ettiğimiz bu büyük anlaşma, bölgemiz ve dünya için önemli bir başarıdır"

Söz konusu projenin, uzun vadeli faydalar sağlayacak stratejik fırsatları ortaya çıkaracağını vurgulayan Ermenistan Başbakanı, projenin altyapı gelişimini teşvik edecek, bölgesel bağlantıları güçlendirecek ve ABD'nin çatışma çözümündeki liderliğini pekiştireceğini kaydetti. Paşinyan, "Bugün elde ettiğimiz bu büyük anlaşma, bölgemiz ve dünya için önemli bir başarıdır, çünkü daha barışçıl bir bölge daha güvenli bir dünya demektir. Ayrıca Trump'ın bugünkü büyük başarısı, dünya sahnesindeki küresel barış yapıcı rolünüzün bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan konuşmasını, "Barış getirmek vizyon, siyasi cesaret ve kararlılık gerektirir. Ne mutlu barış sağlayanlara, ülkelerimizin ve bölgemizin bütün halklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyayı da tebrik ediyorum, çünkü söylediğim gibi bu, dünyayı kesinlikle daha iyi bir yer yapacaktır" şeklinde konuşarak sonlandırasının ardından Aliyev ve Trump ile el sıkıştı. - WASHINGTON